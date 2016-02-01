Sony Xperia XZ2 ve Sony Xperia XZ2 Compact karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|153 x 72 x 11.1 mm
|135 x 65 x 12.1 mm
|Ağırlığı
|198 gr
|168 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.1%
|73.5%
|Ekran Hacmi
|83.8 cm2
|64.5 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|483 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP68
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Gümüş, Yeşil, Kül Pembesi
|Siyah, Beyaz Gümüş, Yosun Yeşili, Mercan Pembe
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|gyro EIS
1/5" sensör
|1/5" sensör
23mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|19 MP
|19 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
gyro EIS
Lazer Otomatik Odalama
1.22µm Piksel
1/2.3" Sensör
25mm
|1.22µm Piksel
1/2.3" Sensör
25mm
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@960fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@960fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 845
|Qualcomm Snapdragon 845
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.7 GHz Kryo 385 Gold
|4 Çekirdek, 2.7 GHz Kryo 385 Gold
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 385 Silver
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 385 Silver
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 630
|Adreno 630
|Dahili Hafıza
|64 GB
|64 GB
|Ram
|4 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
GALILEO
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|mAh
|2870 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 400 GB'a kadar
|microSD, 400 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|5.0, A2DP, aptX HD, LE
|5.0, A2DP, aptX HD, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|84.75
|80.25
|Çıkış Tarihi
|8 Nisan 2018
|8 Nisan 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/200 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat15 800/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici