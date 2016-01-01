Sony Xperia Z
Sony Xperia Z
Sony XA1 Ultra
Sony XA1 Ultra
Tasarım Bilgileri
Boyutları 139 x 71 x 7.9 mm 165 x 79 x 8.1 mm
Ağırlığı 146 gr 188 gr
Ekran Türü TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.8% 76.1%
Ekran Hacmi cm2 99.2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 367 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Var Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Mor Siyah, Beyaz, Altın, Pembe

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
OIS
1/2.6" sensör
23mm
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13.1 MP, 4128 x 3096 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP 23 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MDM9215M / APQ8064 Mediatek MT6757 Helio P20
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz Krait 4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53)
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 320 Mali-T880MP2
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
Ram GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Var
Batarya 2330 mAh 2700 mAh
Bekleme Süresi 530 Saat Saat
Konuşma Süresi 14 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.0, A2DP v4.2, A2DP, aptX, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 85.25
Çıkış Tarihi 20 Şubat 2013 24 Mayıs 2017
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Kırılmaya Dayanıklı Cam Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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