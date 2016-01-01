Sony Xperia Z1 Compact
Sony Xperia Z1 Compact
Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ2 Compact
Tasarım Bilgileri
Boyutları 127 x 64.9 x 9.5 mm 135 x 65 x 12.1 mm
Ağırlığı 137 gr 168 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 4.3" 5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 61.8% 73.5%
Ekran Hacmi cm2 64.5 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 342 PPI 483 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Pembe, Kireç Siyah, Beyaz Gümüş, Yosun Yeşili, Mercan Pembe

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1/5" sensör
23mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 20.7 MP, 5248 х 3936 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP 19 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri 1.22µm Piksel
1/2.3" Sensör
25mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@960fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 Qualcomm Snapdragon 845
İşlemci 4 Çekirdek, 2.2 GHz Krait 400 4 Çekirdek, 2.7 GHz Kryo 385 Gold
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 385 Silver
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 330 Adreno 630
Dahili Hafıza 64 GB
Ram GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
GALILEO
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 2300 mAh 2870 mAh
Bekleme Süresi 600 Saat Saat
Konuşma Süresi 18 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 400 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.0, A2DP 5.0, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 80.25
Çıkış Tarihi 12 Ocak 2014 8 Nisan 2018
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat15 800/150 Mbps
Koruma Özellikleri Kırılmaya dayanıklı cam Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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