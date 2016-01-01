Sony Xperia Z1
Sony Xperia Z1
Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 144 x 74 x 8.5 mm 153 x 72 x 11.1 mm
Ağırlığı 170 gr 198 gr
Ekran Türü TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 64.7% 76.1%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 83.8 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık IP57 Yok
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Mor Siyah, Gümüş, Yeşil, Kül Pembesi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 2 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri gyro EIS
1/5" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 20.7 MP 19 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
1/2.3" sensör
27mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
gyro EIS
Lazer Otomatik Odalama
1.22µm Piksel
1/2.3" Sensör
25mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@960fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 Qualcomm Snapdragon 845
İşlemci 2.2 GHz Krait 400 4 Çekirdek, 2.7 GHz Kryo 385 Gold
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 385 Silver
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 330 Adreno 630
Dahili Hafıza 16 GB 64 GB
Ram 2 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 3000 mAh mAh
Bekleme Süresi 850 Saat Saat
Konuşma Süresi 15 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 400 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.0, A2DP 5.0, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 74 84.75
Çıkış Tarihi 20 Eylül 2013 8 Nisan 2018
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/200 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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