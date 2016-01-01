Sony Xperia Z2
Sony Xperia Z2
Asus Zenfone Go ZB500KL
Asus Zenfone Go ZB500KL
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146.8 x 73.3 x 8.2 mm 143.7 x 70.9 x 11.3 mm
Ağırlığı 163 gr 150 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.3% 67.6%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık IP58 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Mor Glacier Gri, Şeffaf Altın, Gümüş Mavisi, Glamour Red, Charcoal Siyah, İnci Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 2.2 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 20.7 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Led flaş
1,12μm Piksel
1/2.3" Sensör 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps		Var

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 801 Qualcomm Snapdragon 410
İşlemci 2.3 GHz Krait 400 1.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 330 Adreno 306
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 3200 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi 740 Saat 440 Saat
Konuşma Süresi 19 Saat 9 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0, A2DP v4.0, A2DP, EDR
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 67 79.25
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2014 23 Ekim 2016
Sim Kart Micro-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Google Drive (100 GB bulut depolama)
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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