Sony Xperia Z2
Sony Xperia Z2
Casper VIA A2
Casper VIA A2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146.8 x 73.3 x 8.2 mm 152.35 x 72.4 x 8.45 mm
Ağırlığı 163 gr 162 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.3% 76.01%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 83.8 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık IP58 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Mor Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 2.2 MP 20 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 20.7 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Led flaş
1,12μm Piksel
1/2.3" Sensör 		Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Zamanlayıcı
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 801 Qualcomm Snapdragon 430
İşlemci 2.3 GHz Krait 400 4 Çekirdek, 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 330 Adreno 505
Dahili Hafıza 16 GB 32 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 3200 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 740 Saat Saat
Konuşma Süresi 19 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP 4,2
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 67 73
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2014 28 Şubat 2018
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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