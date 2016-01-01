Sony Xperia Z3 Compact ve Sony Xperia XA1 Plus karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|127.3 x 64.9 x 8.6 mm
|155 x 75 x 8.7 mm
|Ağırlığı
|129 gr
|189 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.6"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.6%
|71.7%
|Ekran Hacmi
|58.3 cm2
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|319 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|IP68
|Yok
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Yeşil, Turuncu
|Siyah, Mavi, Pembe, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|2.2 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.8
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
1.4µm Piksel
23mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|20.7 MP
|23 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 801
|Mediatek Helio P20
|İşlemci
|2.5 GHz Krait 400
|4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 330
|Mali-T880MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|32 GB
|Ram
|2 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var, RDS
|Var
|Batarya
|2600 mAh
|3430 mAh
|Bekleme Süresi
|880 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|14 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE, apt-X
|4.2, A2DP, aptX, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|75
|81
|Çıkış Tarihi
|30 Ekim 2014
|15 Ekim 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici