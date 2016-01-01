Sony Xperia Z3 Compact
Sony Xperia Z3 Compact
Sony Xperia XA1 Plus
Sony Xperia XA1 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 127.3 x 64.9 x 8.6 mm 155 x 75 x 8.7 mm
Ağırlığı 129 gr 189 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 4.6" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.6% 71.7%
Ekran Hacmi 58.3 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 319 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Yeşil, Turuncu Siyah, Mavi, Pembe, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2.2 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.8f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
1.4µm Piksel
23mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 20.7 MP 23 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 801 Mediatek Helio P20
İşlemci 2.5 GHz Krait 400 4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 330 Mali-T880MP2
Dahili Hafıza 16 GB 32 GB
Ram 2 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Var
Batarya 2600 mAh 3430 mAh
Bekleme Süresi 880 Saat Saat
Konuşma Süresi 14 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.0, A2DP, LE, apt-X 4.2, A2DP, aptX, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 75 81
Çıkış Tarihi 30 Ekim 2014 15 Ekim 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here