Sony Xperia Z3 Dual
Sony Xperia Z3 Dual
Samsung Galaxy C7 Pro
Samsung Galaxy C7 Pro
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146 x 72 x 7.3 mm 156.5 x 77.2 x 7 mm
Ağırlığı 152 gr 172 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.2" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.9% 74.1%
Ekran Hacmi cm2 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 386 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Var Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Bakır, Gümüş Yeşil Altın, Pembe Altın, Koyu Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 20,7 MP, 5248 3936 х piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 Qualcomm Snapdragon 626
İşlemci 4 Çekirdek, 2.5 GHz Krait 400 2.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 330 Adreno 506
Dahili Hafıza 64 GB
Ram GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Var
Batarya 3100 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi 480 Saat Saat
Konuşma Süresi 16 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.0, A2DP, apt-X v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 84
Çıkış Tarihi 11 Eylül 2014 23 Ocak 2017
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Kırılmaya dayanıklı cam Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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