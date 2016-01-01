Sony Xperia Z3 Dual ve Sony Xperia XZ karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|146 x 72 x 7.3 mm
|146 x 72 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|152 gr
|161 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.9%
|70.9%
|Ekran Hacmi
|cm2
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|424 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Var
|Yok
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Bakır, Gümüş Yeşil
|Mineral siyah, Platin, Orman mavi, Derin pembe
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|MP
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|HDR
1/3" sensör
22mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|20,7 MP, 5248 3936 х piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
|23 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801
|Qualcomm Snapdragon 820
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.5 GHz Krait 400
|2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 330
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|Ram
|GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var, RDS
|Yok
|Batarya
|3100 mAh
|2900 mAh
|Bekleme Süresi
|480 Saat
|610 Saat
|Konuşma Süresi
|16 Saat
|17 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, apt-X
|v4.2, A2DP, aptX, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|81.5
|Çıkış Tarihi
|11 Eylül 2014
|17 Ekim 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Kırılmaya dayanıklı cam
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici