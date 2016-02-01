Sony Xperia Z3+ ve Casper VIA G1 Plus karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|146 x 72 x 6.9 mm
|158.1 x 76.5 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|144 gr
|182 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|5.99"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|720 x 1440 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.9%
|76.56%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|269 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
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|Var
|Suya Dayanıklılık
|a:1:{i:0;s:3:"Var";}
|Yok
|Multitouch
|a:1:{i:0;s:3:"Var";}
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, siyah, bakır, aqua yeşil
|Altın, Siyah
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|MP
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Zamanlayıcı
2.0µm piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|20.7 MP, 5248 х 3936 Piksel, otomadik odaklama, LED flaş MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Zamanlayıcı
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810
|Qualcomm Snapdragon 425
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57
|1.4 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 430
|Adreno 308
|Dahili Hafıza
|32 GB
|Ram
|GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
|Radyo
|Var, RDS
|Yok
|Batarya
|2930 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|590 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|17 Saat
|17 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, apt-X
|v4.2 , A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|72.25
|Çıkış Tarihi
|20 Haziran 2015
|17 Kasım 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Scratch-resistant glass, oleophobic kaplama
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Seçim Yok
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici