Sony Xperia Z3+
Sony Xperia Z3+
Casper VIA G1 Plus
Casper VIA G1 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146 x 72 x 6.9 mm 158.1 x 76.5 x 8.2 mm
Ağırlığı 144 gr 182 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 5.99"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.9% 76.56%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 269 PPI
Parmak İzi Okuyucu a:1:{i:0;s:3:"Var";} Var
Suya Dayanıklılık a:1:{i:0;s:3:"Var";} Yok
Multitouch a:1:{i:0;s:3:"Var";} Var
Renk Seçenekleri Beyaz, siyah, bakır, aqua yeşil Altın, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Zamanlayıcı
2.0µm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 20.7 MP, 5248 х 3936 Piksel, otomadik odaklama, LED flaş MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Zamanlayıcı
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 430 Adreno 308
Dahili Hafıza 32 GB
Ram GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 2930 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 590 Saat Saat
Konuşma Süresi 17 Saat 17 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.1, A2DP, apt-X v4.2 , A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 72.25
Çıkış Tarihi 20 Haziran 2015 17 Kasım 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Scratch-resistant glass, oleophobic kaplama Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Seçim Yok MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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