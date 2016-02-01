Sony Xperia Z5 Compact
Sony Xperia Z5 Compact
HTC U Ultra
HTC U Ultra
Tasarım Bilgileri
Boyutları 127 x 65 x 8.9 mm 162.4 x 79.8 x 8 mm
Ağırlığı 138 gr 170 gr
Ekran Türü IPS LCD Super LCD5
Ekran Boyutu 4.6" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.9% 69.1%
Ekran Hacmi 56.9 cm2 90.3 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 323 PPI 515 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Grafit Siyahı, Sarı, Mercan Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5.1 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri HDR Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 23 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1/2.3" Sensör
24mm
Coğrafi etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps		2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 Qualcomm Snapdragon 821
İşlemci 4x 1.5 GHz Cortex-A53 & 4x 2 GHz Cortex-A57 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 430 Adreno 530
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
Ram 2 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
Beidou 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 2700 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 520 Saat 312 Saat
Konuşma Süresi 14.5 Saat 26 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.1, A2DP, apt-X v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 82 84.25
Çıkış Tarihi 10 Ekim 2015 23 Mart 2017
Sim Kart Nano-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (E5803), LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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