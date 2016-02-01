Sony Xperia Z5
Sony Xperia Z5
HTC Desire 10 Pro
HTC Desire 10 Pro
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146 x 72 x 7.3 mm 156.5 x 76 x 7.9 mm
Ağırlığı 154 gr 165 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.6% 70.5%
Ekran Hacmi 73.2 cm2 83.8 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 428 PPI 400 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Grafit Siyahı, Altın, Yeşil Taş Siyah Polar Beyaz, Royal Blue, Valentine Lux

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5.1 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4f/2.2
Ön Kamera Özellikleri HDR Auto HDR
28mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 23 MP 20 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
24mm
1/2.3" sensör 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Panorama
Çift Led flaş
Auto HDR
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 810 Mediatek MT6755 Helio P10
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53 & 2 GHz Cortex-A57 4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 430 Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 2900 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 540 Saat 480 Saat
Konuşma Süresi 17 Saat 19 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, apt-X v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 84.25 76.5
Çıkış Tarihi 10 Ekim 2015 23 Ekim 2016
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (E6603), LTE Cat6 300/50 Mbps (E6653) HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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