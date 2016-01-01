Turkcell T50 ve LG G2 mini karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|142.3 x 70.4 x 7.8 mm
|129.6 x 66 x 9.8 mm
|Ağırlığı
|130 gr
|121 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.0"
|4.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|540 x 960 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.8%
|71.2%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|234 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Yes
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Titan Siyah, Ay Beyaz, Kırmızı, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Ön Kamera
|2 MP
|MP
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926
|Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.2 GHz ARM Cortex-A7
|4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 305
|Adreno 305
|Dahili Hafıza
|16 GB
|Ram
|1 GB
|GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var, RDS
|Batarya
|2300 mAh
|2440 mAh
|Bekleme Süresi
|240 Saat
|600 Saat
|Konuşma Süresi
|8 Saat
|16 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
|Bluetooth
|v4.0 A2DP
|v4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|64.75
|0
|Çıkış Tarihi
|01 Temmuz 2014
|23 Nisan 2014
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 2
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici