Turkcell T50
Turkcell T50
LG G2 mini
LG G2 mini
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142.3 x 70.4 x 7.8 mm 129.6 x 66 x 9.8 mm
Ağırlığı 130 gr 121 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.8% 71.2%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 234 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Yes
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Titan Siyah, Ay Beyaz, Kırmızı, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera
Ön Kamera 2 MP MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP 8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400
İşlemci 4 Çekirdek, 1.2 GHz ARM Cortex-A7 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 305 Adreno 305
Dahili Hafıza 16 GB
Ram 1 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 2300 mAh 2440 mAh
Bekleme Süresi 240 Saat 600 Saat
Konuşma Süresi 8 Saat 16 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Bluetooth v4.0 A2DP v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 64.75 0
Çıkış Tarihi 01 Temmuz 2014 23 Nisan 2014
Sim Kart Micro-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 2

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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