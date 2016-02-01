Turkcell T50
Turkcell T50
LG G3 Dual-LTE
LG G3 Dual-LTE
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142.3 x 70.4 x 7.8 mm 146.3 x 74.6 x 8.9 mm
Ağırlığı 130 gr 149 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.8% 76.4%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 534 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Metalik Siyah, İpek Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera
Ön Kamera 2 MP MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP, faz algılama/lazer Otomatik odaklama, OIS, çift LED Flaş MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 Qualcomm Snapdragon 801 MSM8975AC
İşlemci 4 Çekirdek, 1.2 GHz ARM Cortex-A7 4 Çekirdek, 2.5 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 305 Adreno 330
Dahili Hafıza 16 GB
Ram 1 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 2300 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 240 Saat 638 Saat
Konuşma Süresi 8 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.0 A2DP v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 64.75 78.5
Çıkış Tarihi 01 Temmuz 2014 20 Kasım 2014
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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