Vestel Venus 5.0 V
Vestel Venus 5.0 V
Casper VIA A1 Plus
Casper VIA A1 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142 x 71.8 x 9.2 mm 152.3 x 75.3 x 8.2 mm
Ağırlığı 142 gr 171 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.6% 72.72%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 220 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Panorama
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Zamanlayıcı
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 MediaTek MT6755M (Helio P10)
İşlemci 1.2 GHz ARM Cortex-A7 2.0 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 302 Mali-T860 MP2
Dahili Hafıza 8 GB 128 GB
Ram 1 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Yok Yok
Batarya 2200 mAh 5000 mAh
Bekleme Süresi Saat 794 Saat
Konuşma Süresi Saat 55 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 78.75
Çıkış Tarihi 04 Eylül 2014 22 Aralık 2016
Sim Kart Mini-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı 42.2 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Seçim Yok MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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