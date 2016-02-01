Vestel Venus 5.0 V
Vestel Venus 5.0 V
Vestel Venus E2
Vestel Venus E2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142 x 71.8 x 9.2 mm 142 x 71 x 8.5 mm
Ağırlığı 142 gr 150 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.6% 68.36%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 220 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Altın, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP 5 MP
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Panorama
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Hızlı Odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909
İşlemci 1.2 GHz ARM Cortex-A7 1.3GHz ARM Cortex A7
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 302 Adreno 304
Dahili Hafıza 8 GB 8 GB
Ram 1 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 2200 mAh 2230 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth V4.0
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 67
Çıkış Tarihi 04 Eylül 2014 11 Nisan 2017
Sim Kart Mini-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı 42.2 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Seçim Yok MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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