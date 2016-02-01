Vestel Venus 5.0 X
Vestel Venus 5.0 X
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142.5 x 71.5 x 9 mm 162.5 x 74.8 x 8.6 mm
Ağırlığı 150 gr 195 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 6.3"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel 1440 x 2960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.64% 83.2%
Ekran Hacmi cm2 101.1 cm2
Ekran Formatı 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 220 PPI 521 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Gece Siyahı, Akçaağaç Altın, Orkide Gri, Derin Deniz Mavisi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.7
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
1.22 µm piksel
Auto HDR
1/3.6" sensör
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 8 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Panorama
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 Exynos 8895 Octa
İşlemci 1.2 GHz ARM Cortex-A7 4 Çekirdek, 2.3 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 302 Mali-G71 MP20
Dahili Hafıza 8 GB 64 GB
128 GB
256 GB
Ram 1 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 2200 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 22 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 91.25
Çıkış Tarihi 04 Eylül 2014 22 Eylül 2017
Sim Kart Mini-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 42.2 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Seçim Yok ANT + desteği
Google Drive (100 GB bulut depolama)
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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