Vestel Venus 5000
Vestel Venus 5000
Apple iPhone 6 Plus
Apple iPhone 6 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142 x 71.2 x 8.5mm 158.1 x 77.8 x 7.1 mm
Ağırlığı 150 gr 172 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.17% 67.8%
Ekran Hacmi cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, gümüş, beyaz, siyah Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 1.2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@60fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 212 Apple A8
İşlemci 1.3GHz ARM Cortex A7 1.4 GHz Typhoon
Çekirdek Sayısı 4 2
Grafik İşlemcisi Adreno 304 PowerVR GX6450
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
64 GB
128 GB
Ram 2 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var (Apple Pay)
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 2230 mAh 2915 mAh
Bekleme Süresi 600 Saat 384 Saat
Konuşma Süresi 13 Saat 24 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0 v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 69 78.5
Çıkış Tarihi 15 Şubat 2017 26 Eylül 2014
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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