Vestel Venus 5000
Vestel Venus 5000
HTC Desire 526G+ dual sim
HTC Desire 526G+ dual sim
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142 x 71.2 x 8.5mm 139,8 x 69.8 x 9.9 mm
Ağırlığı 150 gr 154 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.17% 62.4%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 234 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, gümüş, beyaz, siyah Siyah, Beyaz, Buzul Mavi, Fervor Kırmızı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP 8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 212
İşlemci 1.3GHz ARM Cortex A7 8 Çekirdek, 1.7 GHz
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 304
Dahili Hafıza 16 GB
Ram 2 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 2230 mAh 2000 mAh
Bekleme Süresi 600 Saat 622 Saat
Konuşma Süresi 13 Saat 15 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth v4.0 v4.0, A2DP, apt-X
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 69 0
Çıkış Tarihi 15 Şubat 2017 1 Haziran 2015
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSPA 21.1 / 5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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