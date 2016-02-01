Vestel Venus 5000 ve HTC Desire 526G+ dual sim karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|142 x 71.2 x 8.5mm
|139,8 x 69.8 x 9.9 mm
|Ağırlığı
|150 gr
|154 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.0"
|4.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|540 x 960 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.17%
|62.4%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|234 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, gümüş, beyaz, siyah
|Siyah, Beyaz, Buzul Mavi, Fervor Kırmızı
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|MP
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 212
|İşlemci
|1.3GHz ARM Cortex A7
|8 Çekirdek, 1.7 GHz
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 304
|Dahili Hafıza
|16 GB
|Ram
|2 GB
|GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|2230 mAh
|2000 mAh
|Bekleme Süresi
|600 Saat
|622 Saat
|Konuşma Süresi
|13 Saat
|15 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
|Bluetooth
|v4.0
|v4.0, A2DP, apt-X
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|69
|0
|Çıkış Tarihi
|15 Şubat 2017
|1 Haziran 2015
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|HSPA 21.1 / 5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Seçim Yok