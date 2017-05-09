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Vestel Venus 5000 ve Samsung Galaxy J1 Ace karşılaştırması

Cepkolik » Vestel Venus 5000 ve Samsung Galaxy J1 Ace karşılaştırması
Vestel Venus 5000
Samsung Galaxy J1 Ace
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142x71.2x8.5mm 130.1 x 67.6 x 9.5 mm
Ağırlığı 150 gr 131 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 4.3"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 480 x 800 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, gümüş, beyaz, siyah Siyah, Beyaz, Mavi
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 68.17% 59.8%
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 217 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 5 MP 2 MP
Arka Kamera 8 MP, f/2.0, otomatik odaklama, LED flaş 5 MP, f/2.2, 31mm, otofocus, LED flaş
Kamera Özellikleri Otomatik odaklama, LED flaş Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklanma, yüz tanıma, panorama
Video Özellikleri 720p@30fps 720p@30fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 4 Çekirdek, 1.3GHz ARM Cortex A7 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A7
Grafik İşlemcisi Adreno 304 Mali-400MP2
Dahili Hafıza/RAM 16 GB, 2 GB RAM 4 GB, 768 MB RAM
Sensörler İvmeölçer, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Var Var, RDS
Anakart Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909 Spreadtrum SC9830
Batarya 2230 mAh 1900 mAh
Bekleme Süresi 600 Saat
Konuşma Süresi 13 Saat 10 Saat
Müzik Süresi 68 Saat
Sar Değeri 1.64 W/kg (10g) (kafa) 0.69 W/kg (kafa) - 0.53 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.0 v4.0, A2DP
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 6.2
Çıkış Tarihi 15 Şubat 2017 30 Ekim 2015
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri

Diğer Özellikleri
Liste MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

2 Yorum “Vestel Venus 5000 ve Samsung Galaxy J1 Ace karşılaştırması

    hatice Yazar
    //

    Ben kullaniyorum samsung j1ace 4.5G uyumlu degil

      Bağlantı seçenekleri özelliklerinde HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps yazıyor. Sanırım kullandığınız gsm operatörü izin vermiyor olabilir.

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