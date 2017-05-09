Vestel Venus 5000 ve Samsung Galaxy J1 Ace karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|142x71.2x8.5mm
|130.1 x 67.6 x 9.5 mm
|Ağırlığı
|150 gr
|131 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.0"
|4.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|480 x 800 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, gümüş, beyaz, siyah
|Siyah, Beyaz, Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|68.17%
|59.8%
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|217 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|5 MP
|2 MP
|Arka Kamera
|8 MP, f/2.0, otomatik odaklama, LED flaş
|5 MP, f/2.2, 31mm, otofocus, LED flaş
|Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama, LED flaş
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklanma, yüz tanıma, panorama
|Video Özellikleri
|720p@30fps
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.3GHz ARM Cortex A7
|4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A7
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 304
|Mali-400MP2
|Dahili Hafıza/RAM
|16 GB, 2 GB RAM
|4 GB, 768 MB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Var, RDS
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909
|Spreadtrum SC9830
|Batarya
|2230 mAh
|1900 mAh
|Bekleme Süresi
|600 Saat
|Konuşma Süresi
|13 Saat
|10 Saat
|Müzik Süresi
|68 Saat
|Sar Değeri
|1.64 W/kg (10g) (kafa)
|0.69 W/kg (kafa) - 0.53 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.0
|v4.0, A2DP
|Usb Bağlantısı
|Var
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|6.2
|Çıkış Tarihi
|15 Şubat 2017
|30 Ekim 2015
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Diğer Özellikleri
|Liste
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
hatice Yazar
//
Ben kullaniyorum samsung j1ace 4.5G uyumlu degil
Selin Polat
//
Bağlantı seçenekleri özelliklerinde HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps yazıyor. Sanırım kullandığınız gsm operatörü izin vermiyor olabilir.