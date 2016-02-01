Vestel Venus 5000
Vestel Venus 5000
Xiaomi Redmi 5a
Xiaomi Redmi 5a
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142 x 71.2 x 8.5mm 140.4 x 70.1 x 8.4 mm
Ağırlığı 150 gr 137 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.17% 70.0%
Ekran Hacmi cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, gümüş, beyaz, siyah Altın, gül altın, gri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 212 Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 1.3GHz ARM Cortex A7 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 304 Adreno 308
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
Ram 2 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 2230 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 600 Saat Saat
Konuşma Süresi 13 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 69 70.5
Çıkış Tarihi 15 Şubat 2017 15 Ekim 2017
Sim Kart Çift-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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