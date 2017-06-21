Vestel Venus 5530
Vestel Venus 5530
HTC One Max
HTC One Max
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153 x 77 x 8.5 mm 164.5 x 82.5 x 10.3 mm
Ağırlığı 151 gr 217 gr
Ekran Türü IPS LCD Super LCD3 Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.9"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.79% 70.7%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI 373 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Kırmızı Altın, Gümüş, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP 4 MP, 2688 x 1520 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
Arka Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm APQ8064 Snapdragon 600
İşlemci 1.3 GHz Quad-Core 4 Çekirdek, 1.7 GHz Krait 300
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 320
Dahili Hafıza 16 GB
Ram 2 GB GB
Sensörler İvmeölçer İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 2920 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi Saat 585 Saat
Konuşma Süresi Saat 25 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth v4.0 v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 51.75 0
Çıkış Tarihi 21 Haziran 2017 23 Ekim 2013
Sim Kart Micro-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSPA, LTE Cat3 100/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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