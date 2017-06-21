Vestel Venus 5530 ve HTC One Max karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|153 x 77 x 8.5 mm
|164.5 x 82.5 x 10.3 mm
|Ağırlığı
|151 gr
|217 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Super LCD3 Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.9"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.79%
|70.7%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|373 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Kırmızı
|Altın, Gümüş, Siyah
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|MP
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|4 MP, 2688 x 1520 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm APQ8064 Snapdragon 600
|İşlemci
|1.3 GHz Quad-Core
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Krait 300
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 320
|Dahili Hafıza
|16 GB
|Ram
|2 GB
|GB
|Sensörler
|İvmeölçer
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|2920 mAh
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|585 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|25 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
|Bluetooth
|v4.0
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|51.75
|0
|Çıkış Tarihi
|21 Haziran 2017
|23 Ekim 2013
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|HSPA, LTE Cat3 100/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici