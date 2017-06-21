Vestel Venus 5530
Vestel Venus 5530
Samsung Galaxy Grand Neo
Samsung Galaxy Grand Neo
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153 x 77 x 8.5 mm 143.7 x 77.1 x 9.6 mm
Ağırlığı 151 gr 163 gr
Ekran Türü IPS LCD TFT LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.01"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 480 x 800 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.79% 64.5%
Ekran Hacmi cm2 71.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 5:3
Piksel Yoğunluğu 267 PPI 186 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Kırmızı Beyaz, Midnight Siyah, Turuncu, Açık Yeşil

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 2 MP
Ön Kamera Özellikleri VGA
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.6
Arka Kamera Özellikleri Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Broadcom BCM23550
İşlemci 1.3 GHz Quad-Core 1.2 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Mali-400MP2
Dahili Hafıza 16 GB 8 GB
16 GB
Ram 2 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 2920 mAh 2100 mAh
Bekleme Süresi Saat 430 Saat
Konuşma Süresi Saat 11 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth v4.0 v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 51.75 53.75
Çıkış Tarihi 21 Haziran 2017 20 Şubat 2015
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here