Vestel Venus 5530 ve Samsung Galaxy Grand Neo karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|153 x 77 x 8.5 mm
|143.7 x 77.1 x 9.6 mm
|Ağırlığı
|151 gr
|163 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|TFT LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.01"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|480 x 800 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.79%
|64.5%
|Ekran Hacmi
|cm2
|71.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|5:3
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|186 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Kırmızı
|Beyaz, Midnight Siyah, Turuncu, Açık Yeşil
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|2 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|VGA
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.6
|Arka Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Broadcom BCM23550
|İşlemci
|1.3 GHz Quad-Core
|1.2 GHz Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-400MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|8 GB
16 GB
|Ram
|2 GB
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|2920 mAh
|2100 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|430 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|11 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
|Bluetooth
|v4.0
|v4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|51.75
|53.75
|Çıkış Tarihi
|21 Haziran 2017
|20 Şubat 2015
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici