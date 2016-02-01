Vestel Venus V3 5040
Vestel Venus V3 5040
Huawei P10 Lite
Huawei P10 Lite
Tasarım Bilgileri
Boyutları 145.1 x 72 x 8.4 mm 146.5 x 72 x 7.2 mm
Ağırlığı 140 gr 146 gr
Ekran Türü IPS LCD LTPS IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.97% 70.7%
Ekran Hacmi cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Siyah Gri İnci Beyaz, Geceyarısı Siyah, Platin Altın, Safir Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Hızlı Odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909 HiSilicon Kirin 658
İşlemci 1.3GHz ARM Cortex A7 4 Çekirdek, 2.1 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 304 Mali-T830MP2
Dahili Hafıza 16 GB 32 GB
Ram 1 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var
Batarya 2100 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth Var v4.1, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 77.25 78.25
Çıkış Tarihi 17 Kasım 2015 22 Mart 2017
Sim Kart Micro-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı 42.2 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Seçim Yok MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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