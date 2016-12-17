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Vestel Venus V3 5580 ve Apple iPhone 7 karşılaştırması

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Vestel Venus V3 5580
Vestel Venus V3 5580
Apple iPhone 7
Apple iPhone 7
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146 x 74.5 x 8.6 mm 138.3 x 67.1 x 7.1 mm
Ağırlığı 146 gr 138 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1366 x 768 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın Jet Black, Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Var
Ekran/Gövde Oranı 76.67% 65.6%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 326 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 5 MP 7 MP, 1080p@30fps, 720p@240fps, yüz tanıma, HDR, panorama
Arka Kamera 16 MP 12 MP, f/1.8, faz algılama Otomatik odaklama, OIS, dört LED Flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, otomatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama Coğrafi konum etiketleme, eş zamanlı 4K video ve 8MP görüntü kayıt, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, HDR (fotoğraf/panorama)
Video Özellikleri 1080p@30fps 2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps
Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6753 Apple A10
İşlemci 8 Çekirdek, 1.3 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek,
Grafik İşlemcisi Mali-T720 MP3 6 Çekirdek,
Dahili Hafıza/RAM 16 GB, 3 GB RAM 32/128/256 GB, 2 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var (Apple Pay)
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 1960 mAh
Bekleme Süresi 3000 mAh
Konuşma Süresi 14 Saat
Sar Değeri 1.641 W/kg (10g) (Baş) 1.38 W/kg (kafa) - 1.34 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var
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Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 7.3
Çıkış Tarihi 02 Aralık 2016 16 Eylül 2016
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri İyon-güçlendirilmiş cam, oleofobik kaplama
Diğer Özellikleri
Liste MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Vestel Venus V3 5580 ve Apple iPhone 7 karşılaştırması” Yorumları

    mustafa ozkan Yazar
    //

    en iyisi turk mali bir cok ozellikte iphone 7 ye fark atiyor daha fazla disariya neden fazla para odeyelim

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