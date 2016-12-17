Vestel Venus V3 5580 ve Apple iPhone 7 karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|146 x 74.5 x 8.6 mm
|138.3 x 67.1 x 7.1 mm
|Ağırlığı
|146 gr
|138 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|4.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1366 x 768 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Jet Black, Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Var
|Ekran/Gövde Oranı
|76.67%
|65.6%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|326 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|5 MP
|7 MP, 1080p@30fps, 720p@240fps, yüz tanıma, HDR, panorama
|Arka Kamera
|16 MP
|12 MP, f/1.8, faz algılama Otomatik odaklama, OIS, dört LED Flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, otomatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama
|Coğrafi konum etiketleme, eş zamanlı 4K video ve 8MP görüntü kayıt, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, HDR (fotoğraf/panorama)
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6753
|Apple A10
|İşlemci
|8 Çekirdek, 1.3 GHz ARM Cortex-A53
|4 Çekirdek,
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720 MP3
|6 Çekirdek,
|Dahili Hafıza/RAM
|16 GB, 3 GB RAM
|32/128/256 GB, 2 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|1960 mAh
|Bekleme Süresi
|3000 mAh
|Konuşma Süresi
|14 Saat
|Sar Değeri
|1.641 W/kg (10g) (Baş)
|1.38 W/kg (kafa) - 1.34 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|7.3
|Çıkış Tarihi
|02 Aralık 2016
|16 Eylül 2016
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|İyon-güçlendirilmiş cam, oleofobik kaplama
|Diğer Özellikleri
|Liste
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
mustafa ozkan Yazar
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en iyisi turk mali bir cok ozellikte iphone 7 ye fark atiyor daha fazla disariya neden fazla para odeyelim