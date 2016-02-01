Vestel Venus V3 5580 ve Casper VIA V6x karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|146 x 74.5 x 8.6 mm
|156 x 78 x 8.3 mm
|Ağırlığı
|146 gr
|154 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.67%
|68.53%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|267 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Siyah
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|5 MP
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Hızlı Odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Zamanlayıcı
HDR
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6753
|Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916
|İşlemci
|1.3 GHz ARM Cortex-A53
|1.2 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720 MP3
|Adreno 306
|Dahili Hafıza
|16 GB
|16 GB
|Ram
|3 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|mAh
|2850 mAh
|Bekleme Süresi
|300 Saat
|310 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|21 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|v4.0
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|61.75
|59.75
|Çıkış Tarihi
|02 Aralık 2016
|24 Nisan 2015
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 150/50 Mbps
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici