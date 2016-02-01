Vestel Venus V3 5580
Vestel Venus V3 5580
Casper VIA V6x
Casper VIA V6x
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146 x 74.5 x 8.6 mm 156 x 78 x 8.3 mm
Ağırlığı 146 gr 154 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.67% 68.53%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 267 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Hızlı Odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Zamanlayıcı
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6753 Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916
İşlemci 1.3 GHz ARM Cortex-A53 1.2 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720 MP3 Adreno 306
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya mAh 2850 mAh
Bekleme Süresi 300 Saat 310 Saat
Konuşma Süresi Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP v4.0
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 61.75 59.75
Çıkış Tarihi 02 Aralık 2016 24 Nisan 2015
Sim Kart Micro-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 150/50 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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