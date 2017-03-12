Vestel Venus V3 5580 ve General Mobile GM 6 karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|146 x 74.5 x 8.6 mm
|144 x 71.3 x 8.6 mm
|Ağırlığı
|146
|150
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Altın, Pembe, Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|76.67%
|67.13%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|294 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|5 MP
|8 MP
|Arka Kamera
|16 MP
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Hızlı Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Yüz tanıma
HDR
|Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
HDR
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6753
|MediaTek MT6737T
|İşlemci
|1.3 GHz ARM Cortex-A53
|1.5 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720 MP3
|Mali-T720 MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|32 GB
|Ram
|3 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|300
|Konuşma Süresi
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|v4.0
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|61.75
|75.25
|Çıkış Tarihi
|02 Aralık 2016
|12 Mart 2017
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 150/50 Mbps
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Diğer teknik özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Anonim
//
gm6 dahili hafızası 32 gbdir yanlış yazıyor 16 yazmış
Selin Polat Yazar
//
Hemen kontrol edip düzenlemeyi yapalım.