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Vestel Venus V3 5580 ve General Mobile GM 6 karşılaştırması

Cepkolik » Vestel Venus V3 5580 ve General Mobile GM 6 karşılaştırması
Vestel Venus V3 5580
Vestel Venus V3 5580
General Mobile GM 6
General Mobile GM 6
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146 x 74.5 x 8.6 mm 144 x 71.3 x 8.6 mm
Ağırlığı 146 150
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın Altın, Pembe, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 76.67% 67.13%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 294 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Hızlı Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Yüz tanıma
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
HDR
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 1080p@30fps 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6753 MediaTek MT6737T
İşlemci 1.3 GHz ARM Cortex-A53 1.5 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720 MP3 Mali-T720 MP2
Dahili Hafıza 16 GB 32 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS
Radyo Var Var
Batarya mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 300
Konuşma Süresi
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP v4.0
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 61.75 75.25
Çıkış Tarihi 02 Aralık 2016 12 Mart 2017
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 150/50 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Diğer teknik özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
2 Yorum “Vestel Venus V3 5580 ve General Mobile GM 6 karşılaştırması

    gm6 dahili hafızası 32 gbdir yanlış yazıyor 16 yazmış

      Hemen kontrol edip düzenlemeyi yapalım.

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