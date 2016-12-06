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Vestel Venus V3 5580 ve Samsung Galaxy C5 karşılaştırması

Cepkolik » Vestel Venus V3 5580 ve Samsung Galaxy C5 karşılaştırması
Vestel Venus V3 5580
Samsung Galaxy C5
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146 x 74.5 x 8.6 mm 145.9 x 72 x 6.7 mm
Ağırlığı 146 gr 143 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın Gümüş, Gri, Altın, Rose Gold
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 76.67% 71.0%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 424 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 5 MP 8 MP, f/1.9
Arka Kamera 16 MP 16 MP, f/1.9, Otomatik odaklama, çift LED Flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, otomatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
Video Özellikleri 1080p@30fps 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 8 Çekirdek, 1.3 GHz ARM Cortex-A53 8 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
Grafik İşlemcisi Mali-T720 MP3 Adreno 405
Dahili Hafıza/RAM 16 GB, 3 GB RAM 32/64 GB, 4 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Var Yok
Anakart MediaTek MT6753 Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617
Batarya 2600 mAh
Bekleme Süresi 3000 mAh
Konuşma Süresi
Müzik Süresi
Sar Değeri 1.641 W/kg (10g) (Baş)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP v4.1, A2DP
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 5.1
Çıkış Tarihi 02 Aralık 2016 20 Haziran 2016
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 150/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri

Diğer Özellikleri
Liste MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

Vestel Venus V3 5580 ve Samsung Galaxy C5 karşılaştırması” Yorumları

    hasan Yazar
    //

    pekte fark yok bu sefer vestel guzel bir telefon yapmis

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