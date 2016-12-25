Vestel Venus V3 5580 ve Samsung Galaxy S6 active karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|146 x 74.5 x 8.6 mm
|146.8 x 73.4 x 8.6 mm
|Ağırlığı
|146 gr
|150 g
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.1"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Beyaz, Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Var
|Ekran/Gövde Oranı
|76.67%
|66.5%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|576 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|5 MP
|5 MP, 1080p@30fps
|Arka Kamera
|16 MP
|16 MP, 2988 x 5312 Piksel, otofocus, LED flash
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, otomatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama
|Coğrafi hedefleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, Oto HDR, panorama
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|8 Çekirdek, 1.3 GHz ARM Cortex-A53
|Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720 MP3
|Mali-T760
|Dahili Hafıza/RAM
|16 GB, 3 GB RAM
|32 GB, 3 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Kalp Atış Hızı Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Var
|Yok
|Anakart
|MediaTek MT6753
|Exynos 7420
|Batarya
|3500 mAh
|Bekleme Süresi
|3000 mAh
|504 Saat
|Konuşma Süresi
|24 Saat
|Müzik Süresi
|Sar Değeri
|1.641 W/kg (10g) (Baş)
|0.48 W/kg (kafa) - 0.42 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|v4.1, A2DP, LE, apt-X
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|5.2
|Çıkış Tarihi
|02 Aralık 2016
|20 Haziran 2015
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Liste
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
hasan Yazar
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bu sefer vestel guzel bir sey ler yapmıs