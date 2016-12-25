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Vestel Venus V3 5580 ve Samsung Galaxy S6 active karşılaştırması

Cepkolik » Vestel Venus V3 5580 ve Samsung Galaxy S6 active karşılaştırması
Vestel Venus V3 5580
Samsung Galaxy S6 active
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146 x 74.5 x 8.6 mm 146.8 x 73.4 x 8.6 mm
Ağırlığı 146 gr 150 g
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.1"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın Beyaz, Gri
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Var
Ekran/Gövde Oranı 76.67% 66.5%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 576 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 5 MP 5 MP, 1080p@30fps
Arka Kamera 16 MP 16 MP, 2988 x 5312 Piksel, otofocus, LED flash
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, otomatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama Coğrafi hedefleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, Oto HDR, panorama
Video Özellikleri 1080p@30fps 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 8 Çekirdek, 1.3 GHz ARM Cortex-A53 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57
Grafik İşlemcisi Mali-T720 MP3 Mali-T760
Dahili Hafıza/RAM 16 GB, 3 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Kalp Atış Hızı Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Var Yok
Anakart MediaTek MT6753 Exynos 7420
Batarya 3500 mAh
Bekleme Süresi 3000 mAh 504 Saat
Konuşma Süresi 24 Saat
Müzik Süresi
Sar Değeri 1.641 W/kg (10g) (Baş) 0.48 W/kg (kafa) - 0.42 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP v4.1, A2DP, LE, apt-X
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 5.2
Çıkış Tarihi 02 Aralık 2016 20 Haziran 2015
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Liste MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

Vestel Venus V3 5580 ve Samsung Galaxy S6 active karşılaştırması” Yorumları

    hasan Yazar
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    bu sefer vestel guzel bir sey ler yapmıs

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