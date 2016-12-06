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Vestel Venus V3 5580 ve Vestel Venus V3 5570 karşılaştırması

Cepkolik » Vestel Venus V3 5580 ve Vestel Venus V3 5570 karşılaştırması
Vestel Venus V3 5580
Vestel Venus V3 5570
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146 x 74.5 x 8.6 mm 157.3 x 77.9 x 8.2 mm
Ağırlığı 146 gr 152 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın Siyah, Beyaz, Siyah/Altın, Beyaz/Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 76.67% 68.05%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 401 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, otomatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama Coğrafi konum etiketleme, HDR, Hızlı Odaklama, Otomatik odaklama, Panorama
Video Özellikleri 1080p@30fps 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 8 Çekirdek, 1.3 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.5 GHz ARM Cortex-A53 - 4 Çekirdek, 1.0 GHz ARM Cortex-A53
Grafik İşlemcisi Mali-T720 MP3 Adreno 405
Dahili Hafıza/RAM 16 GB, 3 GB RAM 32 GB, 2 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Var Yok
Anakart MediaTek MT6753 Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939
Batarya 2480 mAh
Bekleme Süresi 3000 mAh
Konuşma Süresi
Müzik Süresi
Sar Değeri 1.641 W/kg (10g) (Baş) 1.37 W/kg (10g) (Baş)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 5.6
Çıkış Tarihi 02 Aralık 2016 17 Kasım 2015
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Micro-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 150/50 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Çizilmeye Dayanıklı Cam

Diğer Özellikleri
Liste MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

Vestel Venus V3 5580 ve Vestel Venus V3 5570 karşılaştırması” Yorumları

    Ramazan Yazar
    //

    Tlf 3 gün önce aldık tasarımı çok güzel ancak tlf 3 saatte jarj oluyo nedir bunun çözümü ayrıca jarj bir gün bile gitmiyor orta seviye kullanımla

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