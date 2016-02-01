Vestel Venus Z10
Vestel Venus Z10
Casper VIA A2
Casper VIA A2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 147 x 73 x 7.4mm 152.35 x 72.4 x 8.45 mm
Ağırlığı 146 gr 162 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.47% 76.01%
Ekran Hacmi cm2 83.8 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Siyah, Mavi Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 8 MP 20 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
Hızlı Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Zamanlayıcı
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 Qualcomm Snapdragon 430
İşlemci 4 Çekirdek, 1.4 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.1 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 505
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Yok Yok
Batarya 3050 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Bluetooth V4.1, A2DP, LE 4,2
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79.25 73
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2017 28 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
Hızlı Pil Şarj 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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