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Vestel Venus Z10 ve General Mobile GM 5 Plus karşılaştırması

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Vestel Venus Z10
Vestel Venus Z10
General Mobile GM 5 Plus
General Mobile GM 5 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 7.4mm incelik 152 x 76.5 x 7.9 mm
Ağırlığı 160
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.2" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Gri, Gümüş, Pembe
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı % 71.72%
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 401 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP 13 MP
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
OIS 		Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
1,12μm piksel
HDR
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 1080p@30fps 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952
İşlemci 4 x 1.4 GHz ARM Cortex-A53 & 4 x 1.1 GHz ARM Cortex-A53 1.5 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 405
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 3050 mAh 3100 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth V4.1, A2DP, LE V4.1 A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 79.25 0
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2017 18 Nisan 2016
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Diğer teknik özellikleri Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali Seçim Yok
Vestel Venus Z10 ve General Mobile GM 5 Plus karşılaştırması” Yorumları

    Fatih kara Yazar
    //

    Bence z 10 bin basar ama z10nun ekran koruması gelismeli.(gm5plus kullanıyorum)

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