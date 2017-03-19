Vestel Venus Z10 ve General Mobile GM 5 Plus karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|7.4mm incelik
|152 x 76.5 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|160
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.2"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Gri, Gümüş, Pembe
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|%
|71.72%
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP
|13 MP
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
OIS
|Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
1,12μm piksel
HDR
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940
|Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952
|İşlemci
|4 x 1.4 GHz ARM Cortex-A53 & 4 x 1.1 GHz ARM Cortex-A53
|1.5 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Adreno 405
|Dahili Hafıza
|64 GB
|32 GB
|Ram
|4 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3050 mAh
|3100 mAh
|Bekleme Süresi
|Konuşma Süresi
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|802.11 a/b/g/n/ac
|802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|V4.1, A2DP, LE
|V4.1 A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|79.25
|0
|Çıkış Tarihi
|23 Nisan 2017
|18 Nisan 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|300 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Diğer teknik özellikleri
|Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
|Seçim Yok
Fatih kara Yazar
//
Bence z 10 bin basar ama z10nun ekran koruması gelismeli.(gm5plus kullanıyorum)