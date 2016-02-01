Vestel Venus Z10 ve HTC U Play karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|147 x 73 x 7.4mm
|146 x 72.9 x 8 mm
|Ağırlığı
|146 gr
|145 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Super LCD2
|Ekran Boyutu
|5.2"
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.47%
|68.7%
|Ekran Hacmi
|cm2
|73.2 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|428 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Siyah, Mavi
|Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1.0µm piksel
Auto HDR
27mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
Hızlı Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|Mediatek MT6755 Helio P10
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.4 GHz ARM Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.1 GHz ARM Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
|32 GB
|Ram
|4 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3050 mAh
|2500 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|427 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|15 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|V4.1, A2DP, LE
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|79.25
|81
|Çıkış Tarihi
|23 Nisan 2017
|23 Şubat 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
Hızlı Pil Şarj
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici