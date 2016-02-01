Vestel Venus Z20
Vestel Venus Z20
Huawei P9 lite
Huawei P9 lite
Tasarım Bilgileri
Boyutları 149.1 x 72.1 x 7.9 mm 146.8 x 72.6 x 7.5 mm
Ağırlığı 158 gr 147 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.65" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.63% 69.9%
Ekran Hacmi cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 427 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Siyah, Mavi Siyah, Beyaz, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri HDR
LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 16 MP 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Hızlı Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
1,12μm piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630 HiSilicon Kirin 650
İşlemci 4 Çekirdek, 2.2GHz ARM Cortex-A53 4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 Ghz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 508 Mali-T830MP2
Dahili Hafıza 64 GB 16 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 3400 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth 4.1, A2DP v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.75 72.25
Çıkış Tarihi 26 Şubat 2018 23 Nisan 2016
Sim Kart Nano-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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