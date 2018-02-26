Vestel Venus Z20
Vestel Venus Z20
Samsung Ativ S I8750
Samsung Ativ S I8750
Tasarım Bilgileri
Boyutları 149.1 x 72.1 x 7.9 mm 137.2 x 70.5 x 8.7 mm
Ağırlığı 158 gr 135 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.65" 4.8"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.63% 65.7%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 427 PPI 306 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Siyah, Mavi gri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP MP
Ön Kamera Özellikleri HDR
LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 16 MP 8 MP, 3264 x 2448 piksel , Otomatik odaklama , LED flaş MP
2. Arka Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Hızlı Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630 Qualcomm MSM8960 Snapdragon
İşlemci 4 Çekirdek, 2.2GHz ARM Cortex-A53 Çift çekirdekli Krait 1.5 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 Ghz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 508 Adreno 225
Dahili Hafıza 64 GB
Ram 4 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 3400 mAh 2300 mAh
Bekleme Süresi Saat 168 Saat
Konuşma Süresi Saat 8 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a / b / g / n , dual-band Wi - Fi Direct , DLNA , Wi - Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth 4.1, A2DP v3.0 , A2DP
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.75 0
Çıkış Tarihi 26 Şubat 2018 22 Aralık 2012
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 2

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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