Vestel Venus Z20 ve Samsung Ativ S I8750 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|149.1 x 72.1 x 7.9 mm
|137.2 x 70.5 x 8.7 mm
|Ağırlığı
|158 gr
|135 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.65"
|4.8"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.63%
|65.7%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|427 PPI
|306 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Siyah, Mavi
|gri
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|MP
|Ön Kamera Özellikleri
|HDR
LED flaş
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|16 MP
|8 MP, 3264 x 2448 piksel , Otomatik odaklama , LED flaş MP
|2. Arka Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Hızlı Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 630
|Qualcomm MSM8960 Snapdragon
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.2GHz ARM Cortex-A53
|Çift çekirdekli Krait 1.5 GHz
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 Ghz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 508
|Adreno 225
|Dahili Hafıza
|64 GB
|Ram
|4 GB
|GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|3400 mAh
|2300 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|168 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|8 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 400 GB'a kadar
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a / b / g / n , dual-band Wi - Fi Direct , DLNA , Wi - Fi hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
|Bluetooth
|4.1, A2DP
|v3.0 , A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|76.75
|0
|Çıkış Tarihi
|26 Şubat 2018
|22 Aralık 2012
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|300 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 2
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici