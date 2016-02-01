Vestel Venus Z20
Vestel Venus Z20
Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A8 (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 149.1 x 72.1 x 7.9 mm 149.2 x 70.6 x 8.4 mm
Ağırlığı 158 gr 172 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.65" 5.6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.63% 75.6%
Ekran Hacmi cm2 79.6 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 427 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Siyah, Mavi Siyah, Orkide gri, altın, mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 8 MP 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Diyafram (2. Ön Kamera) f/1.9
Ön Kamera Özellikleri HDR
LED flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 16 MP 16 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Hızlı Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630 Exynos 7885 Octa
İşlemci 4 Çekirdek, 2.2GHz ARM Cortex-A53 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 508 Mali-G71
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 3400 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 24 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.1, A2DP 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.75 78.5
Çıkış Tarihi 26 Şubat 2018 06 Ocak 2018
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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