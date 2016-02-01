Vestel Venus Z20
Vestel Venus Z20
Vestel Venus V3 5580
Vestel Venus V3 5580
Tasarım Bilgileri
Boyutları 149.1 x 72.1 x 7.9 mm 146 x 74.5 x 8.6 mm
Ağırlığı 158 gr 146 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.65" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.63% 76.67%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 427 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Siyah, Mavi Siyah, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Ön Kamera Özellikleri HDR
LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 16 MP 16 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Hızlı Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Hızlı Odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630 MediaTek MT6753
İşlemci 4 Çekirdek, 2.2GHz ARM Cortex-A53 1.3 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 Ghz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 508 Mali-T720 MP3
Dahili Hafıza 64 GB 16 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 3400 mAh mAh
Bekleme Süresi Saat 300 Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot Hotspot
Bluetooth 4.1, A2DP v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.75 61.75
Çıkış Tarihi 26 Şubat 2018 02 Aralık 2016
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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