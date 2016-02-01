Vestel Venus Z20
Vestel Venus Z20
Vestel Venus Z10
Vestel Venus Z10
Tasarım Bilgileri
Boyutları 149.1 x 72.1 x 7.9 mm 147 x 73 x 7.4mm
Ağırlığı 158 gr 146 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.65" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.63% 69.47%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 427 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Siyah, Mavi Altın, Siyah, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Ön Kamera Özellikleri HDR
LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 16 MP 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Hızlı Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
Hızlı Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630 Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 4 Çekirdek, 2.2GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 508 Adreno 505
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3400 mAh 3050 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.1, A2DP V4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.75 79.25
Çıkış Tarihi 26 Şubat 2018 23 Nisan 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
Hızlı Pil Şarj

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