Vestel Venus Z20
Vestel Venus Z20
Vestel Venus Z20
Vestel Venus Z20
Tasarım Bilgileri
Boyutları 149.1 x 72.1 x 7.9 mm 149.1 x 72.1 x 7.9 mm
Ağırlığı 158 gr 158 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.65" 5.65"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.63% 76.63%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 18:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 427 PPI 427 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Siyah, Mavi Altın, Siyah, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Ön Kamera Özellikleri HDR
LED flaş 		HDR
LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 16 MP 16 MP
2. Arka Kamera 5 MP 5 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Hızlı Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Hızlı Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps		2160p@30fps
1080p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630 Qualcomm Snapdragon 630
İşlemci 4 Çekirdek, 2.2GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.2GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.8 Ghz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 508 Adreno 508
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 3400 mAh 3400 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar microSD, 400 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot Hotspot
Bluetooth 4.1, A2DP 4.1, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.75 76.75
Çıkış Tarihi 26 Şubat 2018 26 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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