Xiaomi Mi 4 ve Samsung Galaxy J7 Prime karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|139.2 x 68.5 x 8.9 mm
|151.7 x 75 x 8 mm
|Ağırlığı
|149
|167
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|a:1:{i:0;s:3:"Var";}
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Siyah, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|a:1:{i:0;s:3:"Yok";}
|Var
|Suya Dayanıklılık
|a:1:{i:0;s:3:"Yok";}
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|72.3%
|73.5%
|Piksel Yoğunluğu
|441 PPI
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|MP
|8 MP
|Arka Kamera
|13 MP, 4128 x 3096 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801
|Exynos 7870 Octa
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.5 GHz Krait 400
|1.6 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 330
|Mali-T830MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|Ram
|GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Var
|Var, RDS
|Batarya
|3080 mAh
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|280
|Konuşma Süresi
|21
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|v4.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|76.5
|Çıkış Tarihi
|20 Ağustos 2014
|22 Eylül 2016
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Diğer teknik özellikleri
|ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Yok Yazar
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