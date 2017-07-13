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Xiaomi Mi 4 ve Samsung Galaxy J7 Prime karşılaştırması

Cepkolik » Xiaomi Mi 4 ve Samsung Galaxy J7 Prime karşılaştırması
Xiaomi Mi 4
Xiaomi Mi 4
Samsung Galaxy J7 Prime
Samsung Galaxy J7 Prime
Tasarım Bilgileri
Boyutları 139.2 x 68.5 x 8.9 mm 151.7 x 75 x 8 mm
Ağırlığı 149 167
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch a:1:{i:0;s:3:"Var";} Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Siyah, Altın
Parmak İzi Okuyucu a:1:{i:0;s:3:"Yok";} Var
Suya Dayanıklılık a:1:{i:0;s:3:"Yok";} Yok
Ekran/Gövde Oranı 72.3% 73.5%
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 401 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera MP 8 MP
Arka Kamera 13 MP, 4128 x 3096 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 Exynos 7870 Octa
İşlemci 4 Çekirdek, 2.5 GHz Krait 400 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 330 Mali-T830MP2
Dahili Hafıza 32 GB
Ram GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Var Var, RDS
Batarya 3080 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi 280
Konuşma Süresi 21
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 76.5
Çıkış Tarihi 20 Ağustos 2014 22 Eylül 2016
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Diğer teknik özellikleri ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Xiaomi Mi 4 ve Samsung Galaxy J7 Prime karşılaştırması” Yorumları

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    Xiomi ile J7 Prime Hemen Hemen Aynı

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