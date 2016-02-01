Xiaomi Mi 4S
Xiaomi Mi 4S
Vestel Venus Z10
Vestel Venus Z10
Tasarım Bilgileri
Boyutları 139.3 x 70.8 x 7.8 mm 147 x 73 x 7.4mm
Ağırlığı 133 gr 146 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.9% 69.47%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın, Pembe Altın, Siyah, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
Hızlı Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps, 720p@120fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 & 1.8 GHz Cortex-A57 4 Çekirdek, 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 418 Adreno 505
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3260 mAh 3050 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.1, A2DP V4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 79.25
Çıkış Tarihi 30 Mart 2016 23 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Seçim Yok Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
Hızlı Pil Şarj

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