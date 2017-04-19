Xiaomi Mi 5 ve Xiaomi Mi 6 karşılaştırması

|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|4 MP, f/2.0, 1/3" sensör boyutu, 2 µm piksel boyutu, 1080p@30fps
|8 MP, 2160p
|Arka Kamera
|16 MP, f/2.0, faz algılama Otomatik odaklama, IOS (4-ekseni), çift LED (çift tonlu) Flaş
|12 MP, (Çift) faz algılamalı otomatik odaklama, OIS, dual-LED flaş
|Kamera Özellikleri
|1/2.8" sensör boyutu, 1.12 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama, panorama, HDR
|Coğrafi konum Etiketleme, Dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, panorama, HDR
|Video Özellikleri
|2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|2 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo & 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
|8 Çekirdek, (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo)
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Adreno 540
|Dahili Hafıza/RAM
|32/64 GB, 3 GB RAM
|32/64 GB, 4 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Anakart
|Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
|Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
|Batarya
|3000 mAh
|3350 mAh
|Bekleme Süresi
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|Konuşma Süresi
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|Müzik Süresi
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|Sar Değeri
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hayrettin Yazar
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karşılaştırma da bazı bilgiler yanlış verilmiş. Xiaomi mi 6’da kulaklık girişi yoktur. kutusundan çıkan type-c çeviriciyle ya da bluetooth kulaklık baglanmaktadır. Hafıza olarak Xiaomi mi 6’da 64 GB ve 128 GB seçenekleri bulunmaktadır.
Selin Polat
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Kulaklık girişi düzenlendi fakat hafıza kart desteğinin kaynağını bulamadık. Bulduğumuzda onu da düzelteceğiz.