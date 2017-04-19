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Xiaomi Mi 5 ve Xiaomi Mi 6 karşılaştırması

Cepkolik » Xiaomi Mi 5 ve Xiaomi Mi 6 karşılaştırması
Xiaomi Mi 5
Xiaomi Mi 6
Tasarım Bilgileri
Boyutları 144.6 x 69.2 x 7.3 mm -
Ağırlığı 129 gr -
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.15" 5.15"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın, Seramik Gümüş, Gri, Altın, Gül Altın, Mor
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 73.1%
Piksel Yoğunluğu 428 PPI 428 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 4 MP, f/2.0, 1/3" sensör boyutu, 2 µm piksel boyutu, 1080p@30fps 8 MP, 2160p
Arka Kamera 16 MP, f/2.0, faz algılama Otomatik odaklama, IOS (4-ekseni), çift LED (çift tonlu) Flaş 12 MP, (Çift) faz algılamalı otomatik odaklama, OIS, dual-LED flaş
Kamera Özellikleri 1/2.8" sensör boyutu, 1.12 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama, panorama, HDR Coğrafi konum Etiketleme, Dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, panorama, HDR
Video Özellikleri 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps 2160p@30fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 2 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo & 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo 8 Çekirdek, (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo)
Grafik İşlemcisi Adreno 530 Adreno 540
Dahili Hafıza/RAM 32/64 GB, 3 GB RAM 32/64 GB, 4 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Yok Yok
Anakart Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
Batarya 3000 mAh 3350 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi
Müzik Süresi
Sar Değeri

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı Yok Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v5.0, A2DP, LE, aptX HD
Usb Bağlantısı Type-C Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 6.8 0
Çıkış Tarihi 11 Mart 2016 24 Nisan 2017
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat12 600/150 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri

Diğer Özellikleri
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2 Yorum “Xiaomi Mi 5 ve Xiaomi Mi 6 karşılaştırması

    hayrettin Yazar
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    karşılaştırma da bazı bilgiler yanlış verilmiş. Xiaomi mi 6’da kulaklık girişi yoktur. kutusundan çıkan type-c çeviriciyle ya da bluetooth kulaklık baglanmaktadır. Hafıza olarak Xiaomi mi 6’da 64 GB ve 128 GB seçenekleri bulunmaktadır.

      Kulaklık girişi düzenlendi fakat hafıza kart desteğinin kaynağını bulamadık. Bulduğumuzda onu da düzelteceğiz.

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