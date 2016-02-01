Xiaomi Mi 5s
Xiaomi Mi 5s
Samsung Galaxy A5 (2018)
Samsung Galaxy A5 (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 145.6 x 70.3 x 8.3 mm 149.2 x 70.6 x 8.4 mm
Ağırlığı 145 gr 172 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.15" 5.6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.4% 75.6%
Ekran Hacmi 73.1 cm2 79.6 cm2
Ekran Formatı 16:9 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 428 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Gri, Altın, Rose Gold

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 4 MP 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.8
Ön Kamera Özellikleri 2.0µm piksel
1/3" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.55μm Piksel
1/2.3" Sensör 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 821 Exynos 7885 Octa
İşlemci 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73 & 6x
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 530 Mali-G71
Dahili Hafıza 128 GB 32 GB
64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3200 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.5 73.5
Çıkış Tarihi 23 Ekim 2016 10 Aralık 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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