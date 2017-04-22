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Xiaomi Mi 6 ve LG G6 karşılaştırması

Cepkolik » Xiaomi Mi 6 ve LG G6 karşılaştırması
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6
LG G6
LG G6
Tasarım Bilgileri
Boyutları 145.2 x 70.5 x 7.5 mm 148.9 x 71.9 x 7.9 mm
Ağırlığı 168 163
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.15" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2880 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Gri, Altın, Gül Altın, Mor Mistik beyaz, astro siyah, buz platin
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Var
Ekran/Gövde Oranı 71.4% 78.6%
Piksel Yoğunluğu 428 PPI 564 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Arka Kamera 12 MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 2160p@30fps 2160p@30fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821
İşlemci 4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) 2.35 GHz Kryo & 1.6 GHz Kryo)
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 530
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		32 GB
64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3350 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v5.0, A2DP, LE, aptX HD v4.2, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 85 90
Çıkış Tarihi 24 Nisan 2017 23 Mart 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat9 (3CA) 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Diğer teknik özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Xiaomi Mi 6 ve LG G6 karşılaştırması” Yorumları

    Anonim Yazar
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    çok yararlı bir karşılaştırma olmuş çalışmanızda başarılar

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