Xiaomi Mi 6 ve LG G6 karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|145.2 x 70.5 x 7.5 mm
|148.9 x 71.9 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|168
|163
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.15"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2880 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Gri, Altın, Gül Altın, Mor
|Mistik beyaz, astro siyah, buz platin
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Var
|Ekran/Gövde Oranı
|71.4%
|78.6%
|Piksel Yoğunluğu
|428 PPI
|564 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP
|5 MP
|Arka Kamera
|12 MP
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
|Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821
|İşlemci
|4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo)
|2.35 GHz Kryo & 1.6 GHz Kryo)
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|32 GB
64 GB
|Ram
|4 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|3350 mAh
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|Konuşma Süresi
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Yok
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|v5.0, A2DP, LE, aptX HD
|v4.2, A2DP, LE, aptX HD
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|85
|90
|Çıkış Tarihi
|24 Nisan 2017
|23 Mart 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA)
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat9 (3CA) 450/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Diğer teknik özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Anonim Yazar
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çok yararlı bir karşılaştırma olmuş çalışmanızda başarılar