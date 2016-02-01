Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6
Nokia 8 Sirocco
Nokia 8 Sirocco
Tasarım Bilgileri
Boyutları 145.2 x 70.5 x 7.5 mm 140.9 x 73 x 7.5 mm
Ağırlığı 168 gr 140 gr
Ekran Türü IPS LCD P-OLED
Ekran Boyutu 5.15" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.4% 81.1%
Ekran Hacmi 73.1 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 428 PPI 534 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Gri, Altın, Gül Altın, Mor Temperli Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 12 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/1.75
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.2f/2.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Dual Pixel Kamera
2x Optik Zoom
Carl Zeiss Lens
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps		2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.5 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		128 GB
Ram 6 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3350 mAh 3260 mAh
Bekleme Süresi Saat 495 Saat
Konuşma Süresi Saat 22 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v5.0, A2DP, LE, aptX HD 5.0, A2DP, LE, aptX
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 85 81.75
Çıkış Tarihi 24 Nisan 2017 5 Nisan 2018
Sim Kart Çift-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 4.0
Qi Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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