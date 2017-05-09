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Xiaomi Mi 6 ve Samsung Galaxy C9 Pro karşılaştırması

Cepkolik » Xiaomi Mi 6 ve Samsung Galaxy C9 Pro karşılaştırması
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6
Samsung Galaxy C9 Pro
Samsung Galaxy C9 Pro
Tasarım Bilgileri
Boyutları 145.2 x 70.5 x 7.5 mm 162.9 x 80.7 x 6.9 mm
Ağırlığı 168 189
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.15" 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Gri, Altın, Gül Altın, Mor Altın, Pembe altın, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 71.4% 75.5%
Piksel Yoğunluğu 428 PPI 367 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP 16 MP
Arka Kamera 12 MP 16 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 2160p@30fps 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 Qualcomm MSM8976 Snapdragon 653
İşlemci 4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) 4x1.95 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 510
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		32 GB
64 GB
Ram 4 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3350 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth v5.0, A2DP, LE, aptX HD v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 85 87.5
Çıkış Tarihi 24 Nisan 2017 11 Kasım 2016
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Diğer teknik özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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2 Yorum “Xiaomi Mi 6 ve Samsung Galaxy C9 Pro karşılaştırması

    Süleyman Yazar
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    Sizce Samsung c9 pro mu veya xiaomi mi 6 mı alayım bu konuda aydınlatmanızı rica ediyorum

      Mi 6’nın işlemcisi haliyle donanımı daha güçlü bir telefon, Ekran boyutu diğerine göre daha küçük ama zaten 6″ ekran ne kadar doğru tartışılır. (7 inç tabletler var piyasada, neredeyse bi tablet ve tek elle kullanamazsın.) Tek sıkıntı hafıza kart desteği yok. alacağın kapasite bana yeter dersen Mi 6 senin için ideal olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun.

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