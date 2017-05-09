Xiaomi Mi 6 ve Samsung Galaxy C9 Pro karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|145.2 x 70.5 x 7.5 mm
|162.9 x 80.7 x 6.9 mm
|Ağırlığı
|168
|189
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.15"
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Gri, Altın, Gül Altın, Mor
|Altın, Pembe altın, Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|71.4%
|75.5%
|Piksel Yoğunluğu
|428 PPI
|367 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP
|16 MP
|Arka Kamera
|12 MP
|16 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
|Qualcomm MSM8976 Snapdragon 653
|İşlemci
|4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo)
|4x1.95 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Adreno 510
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|32 GB
64 GB
|Ram
|4 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|3350 mAh
|4000 mAh
|Bekleme Süresi
|Konuşma Süresi
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Yok
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v5.0, A2DP, LE, aptX HD
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|85
|87.5
|Çıkış Tarihi
|24 Nisan 2017
|11 Kasım 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA)
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Diğer teknik özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Süleyman Yazar
//
Sizce Samsung c9 pro mu veya xiaomi mi 6 mı alayım bu konuda aydınlatmanızı rica ediyorum
Selin Polat
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Mi 6’nın işlemcisi haliyle donanımı daha güçlü bir telefon, Ekran boyutu diğerine göre daha küçük ama zaten 6″ ekran ne kadar doğru tartışılır. (7 inç tabletler var piyasada, neredeyse bi tablet ve tek elle kullanamazsın.) Tek sıkıntı hafıza kart desteği yok. alacağın kapasite bana yeter dersen Mi 6 senin için ideal olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun.