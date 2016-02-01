Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9
Tasarım Bilgileri
Boyutları 145.2 x 70.5 x 7.5 mm 147.7 x 68.7 x 8.5 mm
Ağırlığı 168 gr 163 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.15" 5.8"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.4% 83.6%
Ekran Hacmi 73.1 cm2 84.8 cm2
Ekran Formatı 16:9 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 428 PPI 570 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Gri, Altın, Gül Altın, Mor Gece Yeşili Siyah, Mercan Mavisi, Titanyum Gri, Leylak Moru

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.6
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/1.6
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
26mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps		2160p@30fps
1080p@60fps
720p@960fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Exynos 9810 Octa
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.8 GHz Mongoose M3
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A55
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Mali-G72 MP18
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		64 GB
128 GB
256 GB
Ram 6 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
İris Tarayıcı
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3350 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v5.0, A2DP, LE, aptX HD 5.0, A2DP, LE, aptX
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 85 92.5
Çıkış Tarihi 24 Nisan 2017 01 Mart 2018
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Bixby
Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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