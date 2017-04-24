Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6
Sony Xperia Z3 Compact
Sony Xperia Z3 Compact
Tasarım Bilgileri
Boyutları 145.2 x 70.5 x 7.5 mm 127.3 x 64.9 x 8.6 mm
Ağırlığı 168 gr 129 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.15" 4.6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.4% 70.6%
Ekran Hacmi 73.1 cm2 58.3 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 428 PPI 319 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Gümüş, Gri, Altın, Gül Altın, Mor Siyah, Beyaz, Yeşil, Turuncu

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 2.2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.8
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 20.7 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps		2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo 2.5 GHz Krait 400
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 330
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		16 GB
Ram 6 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 3350 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi Saat 880 Saat
Konuşma Süresi Saat 14 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v5.0, A2DP, LE, aptX HD v4.0, A2DP, LE, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 85 75
Çıkış Tarihi 24 Nisan 2017 30 Ekim 2014
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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