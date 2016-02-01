Xiaomi Mi 6 ve Xiaomi Redmi Note 3 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|145.2 x 70.5 x 7.5 mm
|150 x 76 x 8.7 mm
|Ağırlığı
|168 gr
|164 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.15"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.4%
|72.4%
|Ekran Hacmi
|73.1 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|428 PPI
|403 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Gri, Altın, Gül Altın, Mor
|Gümüş, Gri, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|16 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|f/2.0
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|Mediatek MT6795 Helio X10
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|2.0 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|PowerVR G6200
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|16 GB
32 GB
|Ram
|6 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Var, RDS
|Batarya
|3350 mAh
|4050 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|264 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Yok
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|v5.0, A2DP, LE, aptX HD
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|85
|76.75
|Çıkış Tarihi
|24 Nisan 2017
|27 Kasım 2015
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA)
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici