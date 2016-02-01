Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Redmi Note 3
Xiaomi Redmi Note 3
Tasarım Bilgileri
Boyutları 145.2 x 70.5 x 7.5 mm 150 x 76 x 8.7 mm
Ağırlığı 168 gr 164 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.15" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.4% 72.4%
Ekran Hacmi 73.1 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 428 PPI 403 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Gri, Altın, Gül Altın, Mor Gümüş, Gri, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 16 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Mediatek MT6795 Helio X10
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo 2.0 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540 PowerVR G6200
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		16 GB
32 GB
Ram 6 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 3350 mAh 4050 mAh
Bekleme Süresi Saat 264 Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı Yok Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v5.0, A2DP, LE, aptX HD v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 85 76.75
Çıkış Tarihi 24 Nisan 2017 27 Kasım 2015
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here