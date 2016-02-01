Xiaomi Mi A1
Xiaomi Mi A1
HTC 10 Lifestyle
HTC 10 Lifestyle
Tasarım Bilgileri
Boyutları 155.4 x 75.8 x 7.3 mm 145.9 x 71.9 x 9 mm
Ağırlığı 165 gr 161 gr
Ekran Türü LTPS IPS LCD Super LCD5 Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.1% 71.1%
Ekran Hacmi 82.6 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI 565 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gold, Rose Gold Karbon Gri, Topaz Altın, Buzul Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.8
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
1.55μm piksel boyutu
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
720p@120fps		2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625 Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 1.8 GHz Cortex-A72 &1.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Adreno 510
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 3080 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat 504 Saat
Konuşma Süresi Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 200 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.2, A2DP, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.25 0
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017 24 Nisan 2016
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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